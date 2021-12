Milan, Ibra punta lo Scudetto. Mercato, due colpi tra difesa e attacco

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, mattatore assoluto sui quotidiani sportivi oggi in edicola. Il centravanti svedese, classe 1981, ha infatti presentato ieri sera, alla Triennale di Milano, il suo ultimo libro autobiografico, 'Adrenalina - My untold stories'. Ampio spazio, dunque, è stato dato alle sue tante dichiarazioni. Ma non è tutto, perché il Milan è sempre molto vigile ed attivo anche sul fronte calciomercato: la sessione invernale sta per riaprire i battenti! Vediamo, dunque, le news più importanti sul Milan uscite nella mattinata odierna, lunedì 13 dicembre 2021.