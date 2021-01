Milan, i tifosi dell’Olympique Lione rimpiangono Kalulu | News

Milan, che bella sorpresa Kalulu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Pierre Kalulu, classe 2000, è sicuramente una delle note più liete del Milan di Stefano Pioli in questo avvio di stagione. Arrivato la scorsa estate dall’Olympique Lione a parametro zero (pagato soltanto un premio di formazione di 480mila euro ai francesi), Kalulu si è ritagliato uno spazio sempre più importante nella fila dei rossoneri.

Da ultima scelta a prima alternativa, il passo, per Kalulu, è stato breve. Ogni volta che è stato chiamato in causa non ha mai deluso e, al contrario, in occasione dell’ultimo Milan-Torino di Coppa Italia è stato anche votato MVP dai sostenitori del Diavolo. A proposito di social: qui, nel frattempo, monta la protesta dei tifosi dell’Olympique Lione verso l’operazione Kalulu-Milan.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha portato alla luce la vicenda. Sui social, infatti, i tifosi dell’OL se la stanno prendendo con Jean-Michel Aulas, Presidente della squadra transalpina, per essersi lasciato sfuggire un gioiello come Kalulu. Per giunta, da svincolato e senza averci guadagnato un euro. LEGGI QUI LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA CON FULVIO COLLOVATI >>>