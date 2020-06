Milan, i Piccoli Azionisti hanno incontrato Scaroni e Gazidis: il punto

MILAN NEWS – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, nella giornata di ieri l’Associazione dei Piccoli Azionisti (APA) del Milan e la dirigenza del club rossonero si sono ‘incontrati’ in riunione attraverso la piattaforma ‘Zoom‘. Presenti al summit, per il Diavolo, il Presidente Paolo Scaroni, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ed il suo braccio destro James Murray.

Per l’APA Milan, invece, presenti il Presidente Auro Palomba ed il suo vice, l’avvocato Giuseppe La Scala. La riunione si è svolta, come testimoniato anche dal post dell’Associazione Piccoli Azionisti del Milan sul popolare social network ‘Twitter‘, in un clima di assoluta cordialità. L’APA ha parlato del suo ruolo e delle aspettative nei confronti della società rossonera.

E' stata espressa quindi, la volontà di vedere il club rossonero tornare al centro della pista in tutti gli ambiti, mentre è stato rimandato il discorso legato a un azionariato diffuso, progetto di cui si era parlato ai tempi del lancio del nuovo sito dell'associazione, nell'ottobre 2019.