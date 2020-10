Milan, i numeri di Ibrahimovic con la maglia rossonera

Ibrahimovic ed il Milan: un amore a suon di reti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, ha realizzato, finora, 490 reti in 811 gare ufficiali disputate in carriera. Un percorso, lungo e di successo, nel quale ha indossato le maglie di Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Milan, PSG, Manchester United e Los Angeles Galaxy.

Le reti salgono a 552 (in 927 partite ufficiali totali) se si aggiungono le 62 in 116 gare con la maglia della Nazionale svedese. Di questi gol, come ricordato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, Ibrahimovic ne ha segnati 72 in 108 gare con il Milan.

Il bomber scandinavo, con la maglia rossonera, va in rete in media una volta ogni 124′ giocati. I 72 gol dello Zlatan rossonero sono, finora, così suddivisi: 56 in Serie A, poi 9 in Champions League, quindi 5 in Coppa Italia, uno nei turni preliminari di Europa League del 2020 ed uno nella finale di Supercoppa Italiana del 2011.