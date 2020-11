Milan, i numeri di Brahim Díaz con Manchester City e Real Madrid | News

Milan, le precedenti esperienze di Brahim Díaz

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato di Brahim Díaz, classe 1999, fantasista spagnolo che il Milan ha preso in prestito secco la scorsa estate.

Prima di approdare in rossonero, Brahim Díaz ha vestito la maglia del Manchester City e del Real Madrid. La ‘rosea‘ ha ricordato dunque i numeri del nativo di Málaga con ‘Citizens‘ e ‘Merengues‘.

Soltanto 5 le gare giocate da Brahim Díaz in Premier League con il Manchester City di Pep Guardiola in due anni e mezzo, dal 2016 al 2019, con nessun gol all’attivo. Sono 15, invece, quelle totali, con 2 reti segnate nella coppa nazionale inglese.

Non è andata meglio l’avventura alla ‘Casa Blanca‘. L’attuale numero 21 del Milan, infatti, ha giocato 15 gare nella Liga spagnola in due stagioni (21 in totale), con un gol segnato (3 in tutto, coppe comprese).

Da quando è arrivato al Milan, però, avendo spazio, Brahim Díaz sta viaggiando a medie nettamente superiori.