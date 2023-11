Girout out, Leao ko: Milan, cercasi attacco (efficiente) disperatamente

Il numero 9 rossonero sarà, invece, disponibile per Milan-Borussia Dortmund di Champions League di martedì 28 novembre, partita fondamentale per sperare nel passaggio dei rossoneri agli ottavi di finale del torneo e tornerà in campo, in Serie A, per Atalanta-Milan di sabato 9 dicembre al 'Gewiss Stadium' di Bergamo.

Pioli pensa anche ad un tridente tutto 'velocità e fantasia' — Anche Leao, come Giroud, salterà Milan-Fiorentina per infortunio. Sta lavorando per tornare contro il Borussia Dortmund ma, secondo il 'CorSport', le probabilità non sono alte. Di fatto, Pioli, almeno per le prossime due partite dei rossoneri al ritorno in campo dopo la sosta, di fatto, dovrà reinventare il proprio attacco.

Ci sono diverse soluzioni da adottare. La prima porta al tridente composto da Christian Pulisic a destra, Luka Jović al centro e Noah Okafor a sinistra. Ma Pioli potrebbe anche optare per un tridente tutto 'velocità e fantasia', con Okafor punta centrale, Pulisic a sinistra nel suo ruolo naturale e l'inserimento, a destra, di Samuel Chukwueze. Troppo deludente, finora, Jović non è detto che riottenga la fiducia dell'allenatore. LEGGI ANCHE: Sacchi non molla: parla di Leao e condanna il mercato del Milan >>>

