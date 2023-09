Milan, i retroscena sul calciomercato. Giroud e le parole di Pulisic

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 9 settembre 2023. Il calciomercato è finito, la Serie A è in pausa per le Nazionali, eppure le novità sul Diavolo non mancano mai. Tra campo, dichiarazioni e retroscena di mercato, vediamo in rassegna velocemente, dunque, tutte le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.