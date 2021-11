Tantissimo spazio, sui quotidiani (sportivi e non) oggi in edicola per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, fanno parlare per via del rinnovo del loro tecnico, avvenuto nella mattinata di ieri, ma anche e soprattutto per le vicende di campo. Vediamo, dunque, insieme le principali notizie uscite sul Diavolo nella mattinata odierna, sabato 27 novembre.