Milan sconfitto, ma nessun allarme. Retroscena su Giroud e Openda

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022. Ieri, infatti, i rossoneri di Stefano Pioli sono tornati in campo, nel ritiro di Dubai (UAE), per la prima delle tre amichevoli internazionali programmate prima della ripresa del campionato di Serie A. Ma risalto anche ai retroscena sul calciomercato, sia passato sia futuribile del Diavolo. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.