Milan, Giroud gioca sempre: il bomber non si ferma da dicembre scorso

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha saltato l'ultimo match con i rossoneri l'11 dicembre 2021 a Udine. Ha una media-reti da bomber vero

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan, che è riuscito a sfatare la maledizione del numero 9 del Diavolo. È diventato praticamente insostituibile e sabato sera, al 'Castellani' di Empoli, toccherà ancora a lui guidare l'attacco rossonero.

Con Divock Origi e Ante Rebic ancora in via di ripresa e Zlatan Ibrahimovic pronto soltanto nel 2023, la concorrenza lì davanti è praticamente azzerata. È uno dei motivi per cui Giroud, 36 anni venerdì, a Empoli collezionerà la sua decima presenza consecutiva da titolare in questa stagione 2022-2023 tra club e Nazionale.

Milan, numeri da record per il 36enne Giroud

Si tratta, ha rivelato la 'rosea', di un film visto soltanto una volta nelle ultime dieci stagioni. Nell'annata 2013-2014, con l'Arsenal, Giroud giocò 11 partite su 11, per un totale di 934' in campo e 5 gol segnati. Al giorno d'oggi siamo a 9 partite su 11 da titolare, con 735' in campo e 6 gol.

Giroud è entrato dalla panchina in Milan-Udinese e Atalanta-Milan. Poi sempre titolare. Inoltre, ha giocato dall'inizio anche le due partite della Nazionale francese contro Austria e Danimarca, mettendo a segno anche una rete in Nations League. Il centravanti transalpino è a soli 2 gol dal record di tutti i tempi della Francia, attualmente detenuto da Thierry Henry.

Ora il Milan è atteso da match importanti. Dopo l'Empoli, due volte il Chelsea in Champions League, e, nel mezzo, la Juventus in campionato. Tre gare in cui Giroud, l'insostituibile, potrebbe dare un'altra grossa mano con gol, lavoro per la squadra ed esperienza.

Giroud, ha evidenziato 'La Gazzetta dello Sport', è rimasto a guardare l'ultima volta in Udinese-Milan 1-1 dell'11 dicembre 2021: da allora, Oli ne ha giocate 34 di fila tra campionato e coppe, partendo dall'inizio in 28 occasioni. Nuovo Stadio Milano, ecco tutte le modifiche apportate al progetto >>>