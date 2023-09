Milan, si ferma Giroud. Rinnovo, Maignan spara alto. Cardinale in love

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 8 settembre 2023. Il calciomercato è finito, la Serie A è in pausa per le Nazionali, eppure le novità sul Diavolo non mancano mai. Tra campo e, purtroppo, infortuni (aspettando il derby ...) vediamo in rassegna velocemente, dunque, tutte le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.