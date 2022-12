Giroud: “Voglio fare di più per il Milan. Ibra mi aveva detto che …”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato in conferenza stampa per la Francia dal Qatar, dove è impegnato ai Mondiali con i 'Bleus'

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud. L'attaccante del Milan è intervenuto ieri in conferenza stampa dal Qatar, dove è impegnato ai Mondiali con la sua Francia. Sabato 10 dicembre, alle ore 20:00, i 'Bleus' affronteranno infatti l'Inghilterra per i quarti di finale della competizione iridata.

Milan, le dichiarazioni di Giroud in conferenza con la Francia — E Giroud, ad una domanda su chi fosse il miglior numero 9 dei Mondiali (visto che gli inglesi possono contare su Harry Kane), ha citato Zlatan Ibrahimović, suo compagno di squadra al Milan e altro centravanti che ha fatto epoca. «Quando ho sentito questa domanda, ho pensato subito a Ibra perché lui aveva detto che qui in Qatar sarei stato il capocannoniere e miglior giocatore - ha rivelato Giroud -. Non so chi sia il miglior numero 9 del Mondiale, però so chi è il miglior attaccante esterno: Kylian Mbappé».

I tifosi del Milan sorridono: Giroud, infatti, pensa ai rossoneri anche quando è in tutt'altro tipo di faccende affaccendato. Ieri, infatti, tra le mille risposte data sulla Francia di Didier Deschamps, ha avuto modo di parlare dei suoi 18 mesi nella fila del Diavolo anche in conferenza stampa. «Quando sono arrivato al Milan, ho detto che ero deluso di aver lasciato Londra e la Premier League, ma per me era il momento giusto per una nuova sfida. Avevo un’opportunità di giocare per il grande Milan, ero molto carico, sapevo di avere ancora un po’ di begli anni davanti a me ed ero fiducioso. Abbiamo vinto lo Scudetto al primo anno e voglio fare ancora di più per questo club».

Tornando, poi, a Francia-Inghilterra di sabato, Giroud ha parlato di Kane: «È un giocatore con un profilo paragonabile al mio per caratteristiche e fisico. Ultimamente però gli piace abbassarsi per partecipare al gioco e fa molti passaggi decisivi». I numeri confermano: dopo i sei gol ai Mondiali 2018, in cui è stato capocannoniere, Kane in Qatar ha segnato solo una volta, però è primo per assist: già quattro. Giroud, invece, ha segnato fin qui 3 gol ed è stato il miglior numero 9 del torneo (Ibra non parla mai a caso ...). Sabato sera si capirà chi vincerà il confronto diretto tra i due. Mercato Milan, sogno Milinkovic-Savic: le due pedine di scambio >>>