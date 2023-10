Da centravanti a portiere, Milan pazzo di Giroud: “Oli sei super”

Che sarà, per giunta, in vendita per alcuni giorni nello store ufficiale del club rossonero. Anche la Francia ha omaggiato Giroud e le sue prodezze tra i pali inserendolo tra i portieri nell'ultimo elenco dei convocati per le partite di ottobre dei 'Bleus'. Sui social, tutti pazzi per lui. Maignan gli ha scritto di aver pianto. Zlatan Ibrahimović l'ha buttata sul ridere, congratulandosi con Oli G per aver scoperto - in tarda età - la sua reale vocazione. Gli hanno scritto messaggi anche Hugo Lloris, Sebastien Frey, Benoît Costil e Hilario.

Jean-Pierre Papin, che fu attaccante del Milan dal 1992 al 1994, nonché idolo di infanzia di Giroud, gli ha ricordato come ora i due abbiano un'altra cosa in comune. Oltre alla freddezza sotto porta e alla maglia del Milan indossata da vincenti, anche i guanti da portiere. A Papin capitò nel marzo del 1990 nel finale di Olympique Marsiglia-CSKA Sofia, ritorno dei quarti di finale di Coppa Campioni: il portiere Gaëtan Huard si fratturò una gamba in uno scontro di gioco e JPP, che aveva segnato uno dei tre gol dei francesi, finì la partita tra i pali. E volò in semifinale.

Dopo lo Scudetto e la doppietta nel derby, per Giroud la notte di 'Marassi' è il momento più bello vissuto in rossonero. Il club lo condivide, lo celebra e, nel frattempo, gli prepara il rinnovo per la stagione 2024-2025. La curiosità, evidenziata dalla 'rosea' e che può far sorridere Giroud e i tifosi rossoneri, è che Attilio Treré, primo marcatore nell storia dei derby di Milano, vinse uno Scudetto con il Milan giocando in porta! Milan-Juventus, non solo campo: in corso anche un duello sul mercato >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.