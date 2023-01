Milan, la parabola di Giroud: da bomber di scorta a trascinatore

Olivier Giroud è arrivato al Milan come bomber di riserva, ma col tempo si è trasformato in un vero e proprio trascinatore

Olivier Giroud , nella sua esperienza rossonera, ha vissuto una strana parabola, che lo ha portato dall'essere una riserva di lusso al diventare un vero e proprio trascinatore. L'attaccante transalpino, infatti, è arrivato al Milan dal Chelsea come sostituto naturale di Ibrahimovic e all'inizio quello effettivamente ha fatto.

Milan, la nuova vita di Olivier Giroud in rossonero

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, con il tempo, però, e grazie anche a diverse vicende a suo favore, ha avuto modo di poter giocare sempre di più. E ha ripagato la fiducia del tecnico Stefano Pioli, che alla sua esperienza si è spesso affidato per rimettere in carreggiata partite che si erano spostate dai binari.