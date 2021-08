Milan, Giroud ed Ibrahimovic potranno giocare insieme: l’idea di Pioli

Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic potranno fare le fortune del Milan. Giocando uno al posto dell'altro oppure in coppia? Il punto

Daniele Triolo

Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, attaccanti del Milan, potranno giocare insieme? Questo è l'interrogativo che, da vari giorni, si può leggere sui quotidiani sportivi in edicola. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' ha sottolineato come finché Ibrahimovic non sarà tornato dall'infortunio, sarà naturalmente Giroud a guidare l'attacco del Milan nel 4-2-3-1 del tecnico Stefano Pioli.

Quando, però, lo svedese sarà tornato a disposizione dell'allenatore rossonero, a quel punto si potrebbe configurare uno scenario diverso. Un passaggio al 4-4-2. Giroud agirebbe da centravanti vero e proprio del Milan, mentre Ibrahimovic diventerebbe una sorta di playmaker offensivo, quasi in posizione da numero 10. Ruolo che ha già fatto vedere di poter interpretare in questi ultimi mesi e che, perché no, potrebbe persino allungargli la carriera.

Giroud ed Ibrahimovic, senza dubbio, possono giocare insieme nel Milan di Pioli perché, sebbene siano due prime punte, hanno caratteristiche completamente differenti. Nell'attesa del perfetto recupero di Zlatan dall'infortunio (probabilmente tornerà dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, a settembre inoltrato), ci penserà l'attaccante arrivato in estate dal Chelsea a non far sentire troppo l'assenza dello scandinavo.

In fin dei conti, Giroud è stato preso non solo per i gol, che comunque porterà in dote alla causa del Milan, ma anche per assicurare al giovane gruppo rossonero esperienza, leadership e caratura internazionale. Milan-Florenzi, si può fare! Le ultime notizie sull'operazione di mercato >>>