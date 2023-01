Milan, bomber cercasi: quanto manca il vero Giroud?

Il letargo di Giroud, si legge, incide a vista d'occhio sul Milan: c’è anche questo, tra i motivi del crollo. Ma dopo il Mondiale in Qatar, su Giroud si è spento l’interruttore. Le reti dell’attacco milanista nel nuovo anno si limitano a due acuti di Leao tra Salernitana e Lecce, poi il vuoto. E molta confusione al seguito. Giroud, qualora steccasse anche contro il Sassuolo, arriverebbe a 500 minuti consecutivi privi di gol in campionato. Un digiuno inedito per il bomber milanista, fermo alla rete superlativa contro lo Spezia in mezza rovesciata. Da allora, sette passaggi a vuoto.

Al momento, però, si legge, pesa un 2023 in generale senza gol. Ibra non tornerà prima di metà febbraio, il reparto rossonero si è reso un’incognita. E Pioli non può dipendere dal solo Leao. Inevitabile, per domani all’ora di pranzo, la staffetta in attacco tra Giroud e Origi. Un’alternanza da mettere in conto, davanti al Sassuolo. L’attaccante belga, un oggetto misterioso in questo Milan, non parte titolare dalla trasferta di Cremona. Quando dovette sostituire proprio Giroud, che era squalificato. E completando allora una sequenza di quattro partite di A da titolare, le uniche con la maglia rossonera. Calciomercato Milan – No a Saint-Maximin? Ecco il perché