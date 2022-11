Milan, un bomber infinito: Giroud continua a segnare a 36 anni

Olivier Giroud, si legge nel pezzo, continua a segnare e a stupire nonostante i 36 anni. Il gol contro lo Spezia è un chiaro esempio. Il Milan sta lavorando per rinnovare il francese per un'altra stagione. Il bomber ora aspetta la chiamata della Francia, per partecipare al Mondiale. Anche se non ci sarà contro la Cremonese per il rosso preso banalmente, sarà carico e pronto per la sfida contro la Fiorentina prima della sosta. Il mistero di Tatarusanu: sparisce improvvisamente durante Milan-Spezia