Milan-Genoa: Romagnoli punta alla convocazione | Serie A News

Alessio Romagnoli è tornato ad allenarsi in gruppo. Per Milan-Genoa di domenica a 'San Siro' il capitano potrà essere a disposizione

Alessio Romagnoli ha continuato ad allenarsi in gruppo, dopo le sedute svolte la scorsa settimana, e punta dunque alla convocazione per Milan-Genoa di domenica pomeriggio a 'San Siro'. Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' questa mattina in edicola.