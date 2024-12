Milan-Genoa, Ordine: “Ieri sera una tristezza infinita a San Siro”

In riferimento alla festa per il 125 anni del Milan, Ordine la considera triste. Non solo perchè fa un certo effetto vedere i campioni del passato invecchiati e coi capelli bianchi, ma anche per il clima di tristezza infinita che avvolgeva San Siro. Per questo, il giornalista ha consigliato a Gerry Cardinale di restare negli States per non affrontare l'insoddisfazione ed i fischi dei tifosi rossoneri.