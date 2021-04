Milan-Genoa: Leao alla ricerca della continuità | Serie A News

Spetterà a Rafael Leao sostituire Zlatan Ibrahimovic in Milan-Genoa? L'attaccante portoghese ha ritrovato il gol al 'Tardini' di Parma

'Tuttosport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Rafael Leao, attaccante del Milan, a pochi giorni dalla sfida di 'San Siro' contro il Genoa, in programma domenica 18 aprile alle ore 12:30. Questo perché potrebbe toccare proprio all'ex Lille e Sporting Lisbona sostituire Zlatan Ibrahimovic, che sarà squalificato almeno per un turno, nel prossimo match di Serie A contro i liguri.

La stagione di Leao con il Milan, nei numeri, è tutt'altro che negativa. Finora, infatti, il numero 17 lusitano ha segnato 6 gol e fornito 5 assist in 23 gare disputate, di cui solo 18 da titolare. L'annata di Leao, però, non può essere ridotta ai meri numeri. C'è, infatti, tutto il corredo, fatto di partite da svogliato, senza alcun sprazzo di classe o guizzi degni di nota. La classe non gli manca, ma, ogni tanto, la ripone in cantina.

Ogni volta che si sveglia, dunque, che dà un segnale importante, ci si aspetta sempre che sia quello decisivo, quello della svolta. Ed a Parma, entrato nei minuti finali al posto di Ante Rebic, Leao ha messo a segno il terzo gol del Milan, la rete della sicurezza dei tre punti in una gara che l'espulsione di Ibra sembrava essersi riaperta.

Ed ora, con la squalifica di Zlatan, potrebbe toccare proprio a Leao giocare titolare in Milan-Genoa, nel ruolo di centravanti, considerando anche le condizioni fisiche non eccezionali di Mario Mandzukic. Secondo il quotidiano torinese non si era sbagliato Zvonimir Boban, nel 2019, a puntare su di lui, investendo 28 milioni di euro in totale tra cash e cartellino di Tiago Djaló.

L'allora Chief Football Officer rossonero riuscì a strappare Leao ad una folta concorrenza internazionale. Forse, finora, avrebbe dovuto fare qualcosa in più. Forse avrebbe dovuto togliersi prima l'etichetta di incompiuto. Ma non va dimenticato come Leao abbia appena 22 anni, ancora da compiere. Non devono perdonare tutto, ma qualcosa possono spiegare. E se Ibrahimovic stravede per lui, ci sarà anche un motivo.

Adesso, in Milan-Genoa, giocando da prima punta, Leao potrebbe avere un'altra grande chance da non sprecare. Un ennesimo passo sul cammino della continuità e, si spera, della sua definitiva esplosione.