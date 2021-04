Milan-Genoa: Calabria sta meglio. In panchina a ‘San Siro’?

Davide Calabria potrebbe tornare nell'elenco dei convocati per Milan-Genoa di domenica pomeriggio a 'San Siro'. Le ultime sul terzino destro

Secondo quanto riferito dai quotidiani sportivi in edicola questa mattina, Davide Calabria, terzino rossonero, sta meglio e c'è una piccola speranza che possa mettersi a disposizione del tecnico Stefano Pioli per domenica pomeriggio. Quando, a 'San Siro', alle ore 12:30, si giocherà Milan-Genoa, gara della 31^ giornata di Serie A. Così fosse, naturalmente, Calabria partirebbe dalla panchina, con uno tra Diogo Dalot e Pierre Kalulu al suo posto nell'undici titolare. Più probabile, ad ogni modo, che il numero 2 del Diavolo sia a disponibile e pronto per giocare in Milan-Sassuolo di mercoledì 24 aprile. Via Donnarumma? Il Milan ha già scelto il suo erede. Scoprilo qui >>>