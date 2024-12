Milan, Abraham cerca continuità: contro il Genoa c’è un tabù

Tammy Abraham, come scrive 'Il Corriere dello Sport', si prepara ad essere titolare domani in Milan-Genoa. Alvaro Morata non ci sarà per l'infortunio ricevuto contro la Stella Rossa. Ed è proprio in Champions League che l'inglese si è messo in mostra con due cruciali per la classifica del Milan (contro lo Slovan Bratislava e contro la Stella Rossa). Anche Tammy, come il Milan, va alla ricerca della continuità.