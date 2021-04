Milan-Genoa 2-1: Scamacca autogol, ma il Diavolo lo vuole lo stesso

Gianluca Scamacca, un'autorete decisiva in Milan-Genoa ieri pomeriggio a 'San Siro'. Primo gol 'non ufficiale' per il Diavolo? Il punto

Daniele Triolo

Ieri pomeriggio, in occasione di Milan-Genoa 2-1 a 'San Siro', l'attaccante Gianluca Scamacca ha segnato il suo primo gol nella storica 'Scala del Calcio'. Peccato per il Genoa, però, che si trattasse dell'autorete decisiva per la sconfitta della squadra di Davide Ballardini.

I più spiritosi, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, diranno che, a conti fatti, quello in Milan-Genoa è il primo gol di Scamacca per il Diavolo. Questo perché, come noto, il giocatore è seguito dal Milan per la prossima sessione estiva di calciomercato.

I dialoghi per il possibile approdo di Scamacca in rossonero, d'altronde, vanno avanti da tempo. Il giocatore è in prestito al Genoa: il suo cartellino è di proprietà del Sassuolo ed è con il club neroverde che, eventualmente, il Milan dovrà andare a trattare il suo acquisto.

Il prezzo di Scamacca è salito, nei mesi, a 30 milioni di euro. Il Diavolo intenderà partecipare ad un'eventuale asta per lui? Che al Milan serva una prima punta lo si è visto anche contro il Genoa. E Scamacca quel ruolo può farlo benissimo. In assenza di Zlatan Ibrahimović, il portoghese Rafael Leão in quella posizione non convince.

Ed Ante Rebić, come visto ieri, si trova meglio a partire da sinistra. I tifosi del Diavolo, sui social, hanno accolto con soddisfazione l'autorete di Scamacca. Hanno definito già il centravanti romano, classe 1999, come "uno di loro". Il destino di Scamacca è tutto nelle sue mani. E nella capacità del Milan di qualificarsi in Champions League.

Così fosse, infatti, la società di Via Aldo Rossi potrebbe permettersi di investire qualche milione in più per rinforzare il proprio organico e Scamacca potrebbe dunque finire nella lista della spesa di Paolo Maldini e Frederic Massara. Che questo autogol, sfortunato per il Genoa, abbia indirizzato le scelte future di tutti? Intanto Ceferin, presidente dell'Uefa, attacca Gazidis, amministratore delegato del Milan. Ecco cosa ha detto.