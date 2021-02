Milan, Gazidis lavora al rinnovo con PUMA: le ultime | News

Gazidis vuole rinsaldare la partnership tra Milan e PUMA

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, prossimamente dovrebbe discutere il rinnovo del contratto con PUMA, sponsor tecnico della squadra rossonera. Lo ha riferito ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Qualora i rossoneri dovessero fare ritorno in Champions League, competizione alla quale mancano dal marzo 2014, Gazidis potrebbe chiedere di rivedere al rialzo le cifre dell’attuale accordo con l’azienda tedesca, in scadenza il 30 giugno 2023.

Milan e PUMA, come si ricorderà, sono partner dal 1° luglio 2018, ovvero da quando il club di Via Aldo Rossi ha messo fine al suo rapporto con la ‘sorella’, Adidas. L’accordo tra Milan e PUMA ha, come detto, durata quinquennale. Ma potrebbe essere presto rivisto da Gazidis. Ricordiamo, per farci un’idea sulle cifre del contratto, che il Milan ha incassato da PUMA 10,9 milioni di euro più 5,8 milioni di euro per ‘le attività di merchandising e di licensing‘ nel 2018-2019.

L'obiettivo di Gazidis è quello di aumentare tali importi, di modo da poter incrementare il monte ricavi della società meneghina. Un toccasana per il bilancio.