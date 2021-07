Milan, Gazidis ha già iniziato le cure a New York: ecco il programma

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha iniziato le cure a New York dopo che gli è stato diagnosticato un tumore alla gola

Nei giorni scorsi il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha comunicato una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire: Ivan Gazidis ha un carcinoma alla gola. Come riferisce l'edizione odierna di 'Tuttosport' l'amministratore delegato rossonero ha già iniziato le cure a New York e verrà seguito da Giorgio Furlani, membro del consiglio d'amministrazione del Diavolo. Furlani seguirà tutti i dossier facenti capo al sudafricano e rimarrà a stretto contatto con l'area sportiva. Dopo una prima parte di cure che affronterà oltreoceano, Gazidis dovrebbe tornare a casa per proseguire il suo percorso di recupero a casa.