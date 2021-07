Milan, Gazidis già a New York per le terapie: le ultime

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha già iniziato le terapie per sconfiggere il carcinoma alla gola che lo affligge

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha già iniziato le terapie per sconfiggere il carcinoma alla gola. La notizia delle scorse ore ha sconvolto molti. Come riferisce 'Il Corriere della Sera', Gazidis si trova già negli Stati Uniti per iniziare le terapie.