Milan, Gazidis prossimo a lasciare: forse gli subentrerà Furlani

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, lascerà il club rossonero il prossimo 5 dicembre, in occasione del suo quarto anniversario nel club rossonero. Una decisione, questa, presa nel corso dell'ultimo Consiglio d'Amministrazione del Milan, svoltosi a metà settembre, per la nomina dei nuovi consiglieri rossoneri in seguito il passaggio di proprietà, da Elliott Management Corporation a RedBird Capital Partners.