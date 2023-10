Milan, Furlani sorride: “Mi piacciono molto gruppo e spirito”

Furlani: "Bell'inizio, ringrazio mister, giocatori e staff"

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sull'avvenimento, ha riportato questa mattina un'interessante dichiarazione di Furlani sull'avvio di stagione del Diavolo. «È stato un bell'inizio, ma vedremo a giugno, è ancora presto. Devo dire che mi piacciono molto il gruppo e lo spirito che si è creato, sia a Milanello che sul campo: per questo ringrazio il mister, i giocatori e tutto lo staff», ha chiosato il CEO rossonero.