Milan furibondo: la Fiorentina in 10 pareggia con un rigore contestatissimo

FIORENTINA-MILAN – Rammarico e rabbia. Sono questi i sentimenti che il Milan si porta a casa da Firenze al termine dell’anticipo della 25^ giornata di Serie A. I rossoneri escono dal Franchi con il primo pareggio del campionato in trasferta dopo 13 partite, ma il vero protagonista porta il nome di Gianpaolo Calvarese che nel finale di gara decide di fischiare un contestatissimo calcio di rigore a favore dei toscani.

I rossoneri dominano nel primo tempo, senza però riuscire a sbloccare la gara. Rebic sfiora il gol di testa, poi Ibrahimovic fa un capolavoro, ma il direttore di gara di Teramo – dopo il consulto col Var – decide di annullare la rete dello svedese per un tocco di braccio ad inizio azione. Nella ripresa il Milan sblocca la gara con Rebic, settima rete nel 2020. Il croato sfrutta al meglio uno stop sbagliato di Cáceres e conclude col destro.

Passano pochi minuti e Dalbert stende Ibra lanciato in porta. Per Calvarese è giallo, ma dopo aver consultato il Var tira fuori il rosso, lasciando in 10 i viola. Da quel momento il Milan cala e la Fiorentina con un uomo in meno inizia a mettere in difficoltà i rossoneri. I rossoneri a inizio ripresa avevano perso Donnarumma per una distorsione alla caviglia, ma Begovic non lo fa rimpiangere.

Quando ormai il match sembra avviato allo 0-1, Vlahovic manda Cutrone in area il quale cade a terra dopo un contatto con Romagnoli. Il capitano rossonero tocca la palla prima dell’ex compagno di squadra, ma per il direttore di gara non ci sono dubbi. Nessun confronto con la Var: per Calvarese è rigore. Pulgar va dagli 11 metri e segna il quarto rigore stagionale su 4 tentativi. Nel dopo gara Maldini non le manda a dire e non si capacita della decisione presa: le sue parole>>>

