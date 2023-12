Milan, Pulisic di nuovo a segno. Al top della Serie A

Una vittoria e un passaggio molto importante. Il Milan si rialza. I rossoneri battono per 3-1 il Frosinone e trovano continuità, dopo la vittoria in Serie A contro la Fiorentina. Nella serata di San Siro, è tornato al gol anche Christian Pulisic . 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla anche delle prestazioni dell'esterno rossonero.

Milan, Pulisic al top

La rosea riporta un paio di statistiche per Christian Pulisic dopo la gara tra il Milan e il Frosinone. Tra i centrocampisti in questo campionato nessuno ha preso parte a più gol rispetto a lui: sette (cinque reti e due assist), come Andrea Colpani (Monza) e Giacomo Bonaventura (Fiorentina). L’americano inoltre ha giocato contro il Frosinone la sua partita numero 200 in carriera nei cinque principali campionati europei (90 con il Borussia Dortmund, 98 con il Chelsea e 12 con il Milan). Soprattutto senza Leao, Pulisic resta uno dei migliori e più importanti sbocchi offensivi dei rossoneri.