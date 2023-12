Condò: “Milan, Theo Hernández da centrale il migliore in campo”

I numeri stagionali di Theo con i rossoneri

Theo Hernández ha giocato finora in stagione 16 partite tra Serie A (11) e Champions League (5). Al suo attivo 2 gol in campionato, contro Torino e Fiorentina (entrambi in casa) e 2 assist: uno in campionato sul campo del Lecce e uno in Champions - a 'San Siro' contro il PSG, tutti e due per Olivier Giroud. LEGGI ANCHE: Mercato Milan: via Krunic? Pronto un gran colpo in Premier League >>>