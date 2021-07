Milan, frecce giovani sulla fascia: Calabria senatore, Kerkez studente

Frecce giovani per le fasce del Milan. Dal 'senatore' Davide Calabria allo 'studente' Milos Kerkez. Ecco il punto della situazione

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, scrive un interessante approfondimento che riguarda le fasce difensive del Milan. C'è il caso Theo Hernandez (1997), arrivato dal Real Madrid come promessa non mantenuta con la fama di 'bad boy', ma diventato presto un leader. Si cresce subito in quella porzione di campo, tanto che il classe 1996 Davide Calabria è considerato ormai un senatore. Esordio a 18 anni con la maglia rossonera e percorso ad ostacoli per il numero 2. Dopo svariati anni trascorsi più in panchina che in campo, il giocatore è definitivamente esploso lo scorso anno anche grazie a Stefano Pioli.