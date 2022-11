Milan, in Francia vogliono Giroud: i tifosi spingono per la convocazione

Dopo le prestazioni di Olivier Giroud, in Francia si spinge per la convocazione Mondiale: i tifosi vogliono il bomber in nazionale

Emiliano Guadagnoli

Il Milan è una delle squadre più in forma del campionato di Serie A e sta cercando di mantenere la scia di un Napoli strepitoso. Uno dei giocatori rossoneri più in forma è Olivier Giroud. Non solo a Milano, il bomber è atteso anche dalla Francia.

Milan, Giroud bomber anche al Mondiale — Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i tifosi in Francia vorrebbero Olivier Giroud al prossimo mondiale. Secondo un sondaggio, infatti, l'89% dei votanti lo vorrebbe in nazionale.

Il bomber francese è pronto a lasciare il suo segno anche al prossimo Mondiale. Al momento Olivier Giroud è in splendida forma e sta invecchiando come il buon vino. A 36 anni segna ancora gol decisivi. Milan, questa sera c'è la Cremonese: ecco dove vedere il match in tv.