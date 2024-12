Milan, Fonseca a rischio? C’è tensione: il punto della situazione

Tre appuntamenti per Fonseca per tenersi il Milan. Così scrive Gazzetta.it. Stasera a Verona, il 29 dicembre, in casa, chiusura del 2024 contro la Roma e il 3 gennaio, a Riad, semifinale di Supercoppa italiana contro la Juventus. Servono risultati importanti per il portoghese e il suo Milan. Secondo la rosea, ci sarebbe tensione, ma meno di quella pre derby: in quel caso, Fonseca sarebbe stato esonerato in caso di non vittoria. Ora, il punto di rottura, non sarebbe così vicino.