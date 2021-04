Milan, fondamentale Rebic: la statistica con Ibrahimovic non mente

Sospiro di sollievo per il Milan che recupera Ante Rebic. Insieme a Zlatan Ibrahimovic è una certezza: ecco la statistica che lo conferma

Recupero fondamentale per Stefano Pioli che, contro la Sampdoria, riabbraccerà Ante Rebic. Il croato, dopo l'espulsione diretta con iniziale squalifica di due giornate, ha ricevuto una sconto di pena e sarà dunque regolarmente in campo. Insieme a Zlatan Ibrahimovic è una certezza: come sottolinea l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' i due hanno giocato soltanto sei volte insieme in questa stagione e, in tali occasioni, il Milan non ha mai perso. Le probabili formazioni di Milan-Sampdoria: Pioli cambia il ruolo a Saelemaekers