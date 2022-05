Milan, fissato il premio Scudetto: circa 200mila euro a giocatore

Domenica il Milan potrebbe vincere lo Scudetto numero 19 ed è stato raggiunto un accordo per i premi ai calciatori. Ecco le ultime.

Mancano ormai poche ore alla fine della stagione e il Milan si gioca lo Scudetto numero 19 domenica pomeriggio. C'è grande apprensione, ma anche grande entusiasmo. Nel frattempo, ovviamente sono stati fissati i premi Scudetto per i giocatori nel caso in cui si dovesse arrivare alla vittoria. I rossoneri arrivano all'ultima giornata in testa e gli basta un punto. È normale che una situazione del genere vada messa in conto, al di là di ogni scaramanzia. Secondo quanto riferisce Repubblica, infatti, ogni giocatore del Milan dovrebbe incassare 200 mila euro in più rispetto allo stipendio. Una somma non indifferente, soprattutto per chi ha uno stipendio meno ricco. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata di oggi >>>