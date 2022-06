Milan, la firma di Maldini è una formalità: accordo totale con Cardinale

I dubbi delle ultime settimane sono stati spazzati via: Paolo Maldini ha un accordo con Gerry Cardinale e continuerà il suo percorso al Milan

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' ha parlato delle mosse di Gerry Cardinale per il futuro del Milan. Il numero uno di RedBird, dopo la full-immersion rossonera di mercoledì, è tornato negli Stati Uniti in compagnia della moglie Holly, In attesa del closing, che avverrà presumibilmente nel mese di settembre, il nuovo corso è già iniziato. E da dove partire se non dalla situazione contrattuale dell'area tecnica? Paolo Maldini, nei giorni scorsi, si era lamentato pubblicamente del trattamento riservatogli dal fondo Elliott, 'colpevole' di non aver discusso il rinnovo di contratto in scadenza a fine giugno.