Milan-Fiorentina, sulle fasce pronti Chukwueze e Pulisic | Serie A News

Chukwueze, così come Pulisic, non è partito per gli impegni della Nazionale stavolta. È rimasto a Milanello per allenarsi e in Milan-Fiorentina avrà la grande chance per convincere tutti delle sue qualità. A 'San Siro', contro i viola, ha comunque incalzato 'Tuttosport' si vedrà un Diavolo totalmente diverso in attacco.