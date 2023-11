Milan-Fiorentina, Camarda da record. E San Siro trema per lui

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla anche di Milan-Fiorentina e in particolare del debutto con record in Serie A di Francesco Camarda. San Siro ha tremato: mentre lo speaker annunciava il suo ingresso in campo, i 73mila dello stadio hanno urlato il suo nome come si fa con i grandi campioni. Camarda, 15 anni e 260 giorni, è diventato il più giovane debuttante nella storia della Serie A in una partita vera, verissima. Si è messo alle spalle Wisdom Amey del Bologna e ora punta Amedeo Amadei, il più giovane di sempre ad aver segnato in A, con la Roma, a 15 anni e 287 giorni nel 1937.