Milan-Fiorentina, Calabria e Pulisic sicuri titolari | Serie A News

Discorso diverso, invece, per Ruben Loftus-Cheek, che verrà gestito per essere utilizzato sia contro i viola sia, soprattutto, in Champions League martedì prossimo contro il Borussia Dortmund. Chi, al contrario, potrebbe avere bisogno di qualche giorno in più di allenamento prima di rientrare in gruppo è Simon Kjær.

Loftus-Cheek sarà gestito; Kjær spera di poter andare in panchina — Il danese in questa stagione ha giocato soltanto 6 partite in campionato, e solo tre volte per novanta minuti. Non gioca da Milan-Juventus del 22 ottobre scorso, oltre un mese di assenza, ma contro la Fiorentina spera almeno di andare in panchina. LEGGI ANCHE: Milan, Krunic può partire a gennaio: ci sono due motivi >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.