Milan-Fiorentina 2-1: il 2022 si conclude con tre punti e difficoltà

Ieri sera, a 'San Siro', si è disputata Milan-Fiorentina, partita della 15^ giornata della Serie A 2022-2023. Il match è finito 2-1 per i rossoneri, con il gol di Rafael Leão in apertura e l'autorete di Nikola Milenković in pieno recupero; nel mezzo, il gol viola siglato da Antonín Barák, che sta diventando la vera e propria bestia nera del Diavolo. Vediamo, dunque, le news finora pubblicate su 'PianetaMilan.it' in merito all'ultima gara del 2022.