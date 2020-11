Milan-Fiorentina 2-0, la moviola: generoso il secondo rigore | Serie A News

Milan-Fiorentina 2-0, la moviola: Abisso, prestazione da 5,5

MILAN-FIORENTINA ULTIME NEWS – Voto 5,5, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, all’arbitro di Milan-Fiorentina 2-0 ieri a ‘San Siro‘. Il fischietto Rosario Abisso, della sezione A.I.A. di Palermo, infatti, non è sembrato propriamente perfetto.

Per la ‘rosea‘, è netto il primo calcio di rigore concesso al Milan, quando, al 25′, il difensore viola Germán Pezzella, in tackle, tocca il piede di Alexis Saelemaekers proprio mentre il belga sta andando verso la conclusione a rete. Corretto anche il cartellino giallo per il difensore argentino. Abisso, però, ha giudicato male il secondo rigore accordato al Diavolo in Milan-Fiorentina.

Al 37′, Martín Cáceres allarga, sì, il braccio dopo la sterzata di Theo Hernández per ostacolare la corsa del terzino francese, ma non c’è una trattenuta e questo contatto è sembrato davvero troppo poco per fischiare un penalty. Paolo Mazzoleni, al V.A.R., non è potuto intervenire, in quanto non c’è stato un chiaro ed evidente errore di Abisso. Questione di discrezionalità.

Timide proteste del Milan, all’84′, per la spinta di Sofyan Amrabat, in area viola, sul solito Saelemaekers. Troppo poco, anche qui, per concedere un altro calcio di rigore. Per il resto, giusta la distribuzione delle ammonizioni in un match tutto sommato corretto. CALCIOMERCATO MILAN, PAOLO MALDINI PESCA A ZERO DAL REAL MADRID >>>