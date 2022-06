Milan, ferie più corte per i Nazionali? Il programma dal raduno in poi

Stefano Pioli, tecnico del Milan, concederà 4 settimane di ferie ai giocatori che non andranno nelle Nazionali. Per gli altri, forse, di meno

'Tuttosport' oggi in edicola ha spiegato come lo staff tecnico del Milan abbia quasi definito il programma del pre-campionato dei rossoneri. I campioni d'Italia in carica, come noto, si ritroveranno lunedì 4 luglio a Milanello per il raduno. I giocatori che non saranno convocati dalle rispettive selezioni Nazionali potranno essere chiamati nei giorni antecedenti per effettuare alcuni test atletici, per poi iniziare a lavorare con la settimana piena.