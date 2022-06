Milan, hai fatto centro: mediana di qualità e quantità per Pioli

Reparto-chiave per la vittoria dello scudetto, il centrocampo del Milan riparte con qualità e quantità in vista della prossima stagione

Carmelo Barillà

Reparto-chiave per la vittoria dello scudetto, il centrocampo del Milan riparte con qualità e quantità in vista della prossima stagione. Una mediana extralarge quella che avrà a disposizione Pioli. L’ideale per giocarsela sia in campionato sia in Champions e, chissà, cambiare qualcosa anche a livello tattico o nel sistema di gioco. Cosa già avvenuta in alcune occasioni anche nel finale dello scorso campionato, con un mediano (in genere Tonali) che si alzava sulla trequarti, lasciando dietro un solo uomo (Kessié) a schermare la difesa. A fare il punto è l'edizione odierna del 'Corriere dello Sport'.

Scambi e movimenti

Pioli non è mai stato un allenatore particolarmente rigido tatticamente. I movimenti, gli scambi tra i vari elementi sono diventati un tratto identificativo del suo Milan. E anche l’anno prossimo si insisterà su questa strada. In modo anche da non diventare prevedibili per gli avversari. Un centrocampo, e non solo, in movimento. Chi taglia dentro al campo, chi si allarga, chi si inserisce. L'idea di Pioli è proseguire così. E i nuovi elementi arrivati, o che arriveranno, dal mercato andranno ad infoltire il reparto nevralgico del campo.

Abbondanza per Pioli

Stefano Pioli avrà davvero l'imbarazzo della scelta in mezzo al campo. Persi Kessié e Bakayoko (liberato in anticipo rispetto al prestito biennale del Chelsea), a Milanello sono attesi Yacine Adli, acquistato l'anno scorso e lasciato un anno in prestito al Bordeaux, e Tommaso Pobega, prodotto del settore giovanile reduce dalla positiva esperienza al Torino. Inoltre, è avanzatissima la trattativa per Renato Sanches, erede designato di Franck Kessié. Queste tre new-entry si andranno ad aggiungere al plotone dei confermati: Sandro Tonali, Ismael Bennacer e Rade Krunic. In totale, 6 centrocampisti per 2 posti. O meglio per tanti posti, perché l'idea di Pioli è quella di avere al suo servizio calciatori in grado di occuparne diversi. E c'è da scommettere che, come già accaduto nella scorsa stagione, i due mediani si alterneranno al trequartista, si inseriranno e potranno giocare anche più avanzati.