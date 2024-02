Europa League, Milan ti serve l’esperienza di Giroud e non solo

Sono andati in scena ieri i sorteggi degli ottavi dell' Europa League 2023-24 . Dalle urne di Nyon, il Milan ha pescato lo Slavia Praga . 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, fa il punto sui rossoneri in previsione di una possibile cavalcata del Diavolo verso la finale della competizione.

Europa League, Milan quale esperienza?

Olivier Giroud, si legge, è il più vincente presente nella rosa del Milan. Nella Champions 2020-21 visse semifinali e finale da riserva col Chelsea, ma agli ottavi decise l’andata in un posticino non simpatico, contro l'Atletico Madrid. Nell’Europa League 2018-19, tanto per cambiare, firmò un gol pesantissimo, il primo della finale contro l’Arsenal. Christian Pulisic era compagno di Giroud, con Tuchel nel 2020-21. In quella primavera 2021, Pulisic segnò uno dei due-tre gol più pesanti del torneo, nell’1-1 con cui il Chelsea pareggiò la semifinale di andata contro il Real al Bernabeu. Ultima pedina ex Chelsea, Ruben Loftus-Cheek con il quale l'inglese vinse l’Europa League 2018-19, ma in finale era infortunato.