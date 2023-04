Milan-Empoli 0-0, Pioli sbaglia e le riserve deludono. Su Leao …

Brutto pareggio a reti bianche, 0-0, per il Milan di Stefano Pioli ieri sera a 'San Siro' contro l'Empoli di Paolo Zanetti. Su questo, più che altro, si concentrano i quotidiani sportivi oggi in edicola parlando del Diavolo. Persa un'altra chance importante per allungare in zona Champions e sentirsi un po' più sicuri anche in vista delle partite che arriveranno nella seconda metà di aprile e nel mese di maggio. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.