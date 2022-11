Milan, ecco il nuovo team per le competizioni su eFootball

Il Milan , durante la Milano Games Week , ha presentato il nuovo roster per le prossime competizioni su eFootball. Come riportato da il Corriere dello Sport, il roster sarà composto da Carmine “Naples17x” Liuzzi, protagonista con la eNazionale campione d’Europa nel 2020, Salvatore “Sasinho_Digiac” Di Giacomo e Luigi “Kirito_Yuuki” Loffredo.

Konami, ha annunciato novità importanti sul fronte competitivo in particolare per quel che riguarda l’Italia. Nei prossimi mesi, infatti, spazio alla Coppa Italia eFootball. l torneo vedrà tre diversi giocatori unire le forze per formare una squadra e rappresentare ciascuno dei club in gara. Questi saranno: un giocatore selezionato dalla squadra giovanile del club, un pro-player che fa attualmente parte della squadra esports del club e un tifoso del club selezionato da un torneo di qualificazione online. Sette le squadre ai nastri di partenza: Milan, Monza, Roma, Atalanta, Inter, Napoli e Lazio. Calciomercato Milan – Sportiello sempre più vicino in estate