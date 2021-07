Milan, ecco quando tornerà a correre Ibrahimovic

Come procede il recupero di Zlatan Ibrahimovic? Lo svedese si allena ancora in palestra, il Milan lo vuole per la gara contro la Sampdoria

Buone notizie in casa Milan per quanto riguarda il recupero di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese prosegue il suo programma d'allenamento e si allenerà in palestra fino alla fine di questa settimana. Dopo di che, dovrebbe riprendere a correre sul campo e cominciare la preparazione in vista della prossima stagione.

Ricordiamo che Ibra sta svolgendo un percorso di recupero personalizzato dopo l'intervento a cui si è sottoposto il 18 giugno per risolvere i problemi al ginocchio. A riportare queste informazioni è l'edizione odierna di Tuttosport. Quando sarà possibile rivederlo in campo? Attualmente è presto per fare previsioni, dipende molto da come andranno avanti i vari step del programma di recupero.

L'obiettivo è quello di avere il giocatore a disposizione per la prima partita di campionato contro la Sampdoria, in programma tra meno di un mese (23 agosto ore 20.45).