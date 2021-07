Milan, ecco Maignan e Giroud: sono già pronti per il test di Nizza

Mike Maignan e Olivier Giroud si sono allenati per la prima volta con il Milan a Milanello. Il racconto della loro prima giornata rossonera

Ieri pomeriggio, a Milanello, primo allenamento con il Milan di Stefano Pioli per Mike Maignan ed Olivier Giroud, nuovi acquisti rossoneri. Il primo, portiere classe 1995, è arrivato dal Lille campione di Francia per 15 milioni di euro; il secondo, centravanti classe 1986, è arrivato dal Chelsea campione d'Europa per 2 milioni di euro. Entrambi si sono aggregati soltanto ieri ai compagni (così come Ante Rebic) poiché reduci dagli impegni agli Europei.