Milan, ecco le condizioni di Ibrahimovic e Kessié | News

Come procede il recupero di Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié? Il Milan spera di riaverli al più presto, in quanto perni della squadra

Il Milan sta aspettando i rientri d i Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessié per avere la rosa al completo. L'edizione odierna di Tuttosport fa un punto della situazione sui due giocatori infortunati: entrambi non sembrano molto lontani dal rientro. Se lo svedese ha già iniziato a calciare il pallone sul campo, l'ivoriano non ha ancora svolto allenamenti di questo tipo.

L'attaccante rossonero ha postato un video sul suo profilo Instagram con didascalia "Tick Tock". Questo fa capire che ormai il rientro in campo non è lontano. Lo svedese non risponderà alla chiamata della nazionale svedese per recuperare al meglio ed essere a disposizione di Stefano Pioli dopo la sosta. L'allenatore non vede l'ora di recuperare il suo fuoriclasse per provare il 4-4-2 con Olivier Giroud.